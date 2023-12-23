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أسعار النفط تغلق عالميا على انخفاض...تفاصيل

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السبت، 23-12-2023 06:29 م نسمه عبد الوهاب
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الأسعار صعدت خلال الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأمريكي ومخاوف من أن ترفع هجمات الحوثيين على السفن تكاليف الإمدادات.

أسعار النفط تغلق عالميا على انخفاض
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا أو 0.4 % لتبلغ عند التسوية 79.07 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 % إلى 73.56 دولار عند التسوية.

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