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أسرار لا تعرفها عن زوجة أحمد السقا .. خلعت الحجاب .. و بكت طوال حفل زفافها

أحمد السقا
أسرار لا تعرفها عن زوجة أحمد السقا .. خلعت الحجاب .. و بكت طوال حفل زفافها
 
الثلاثاء، 27-10-2020 08:57 ص خلود عادل
حصلت الإعلامية مها الصغير على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفيما يلي بعض المعلومات عنها:

- تزوجت من الفنان أحمد السقا عام 1999 وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة و نادية.

- ارتدت الحجاب أكثر من مرة لكنها في النهاية تخلت عنه.

- عملت في تصميم الملابس وأطلقت ماركة باسمها تعامل معها الكثير من الفنانات مثل منى زكي  وحورية فرغلي.

- طاردتها و زوجها أحمد السقا شائعات  الانفصال لكنهما اعتادا على نفيها.؟

- قالت في تصريحات لها إن حفل زفافها كان يشبه فيلم "عريس من جهة أمنية" وظلت تبكي طوال الحفل مع والدها.
 

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