أزمة تغريدة حريق الكنيسة.. «بكري» يطالب بمحاكمة «ساويرس»

الثلاثاء، 16-08-2022
11:55 ص
طالب الإعلامي
والنائب مصطفى بكري، النائب العام
بالتحقيق ومحاكمة رجل الأعمال نجيب ساويرس
، بعد
نشر الأخير تغريدة حول حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة.
وقال
"بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة
والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إن نجيب ساويرس
يقوم بكتابة
تغريدة عكس الرياح بهدف إثارة المشاكل والأزمات والفتنة، وهذا ليس جديدًا على
"ساويرس"، مشيرًا إلى أن "ساويرس" تحدث منذ فترة على أن
القطاع الخاص لا يأخذ حقه في العمل في المشاريع، فرد الرئيس السيسي بأن قيمة المشاريع التي حصلت الشركات التابعة له تقدر
بـ75 مليار جنيه. ولفت إلى أن "ساويرس" يهدف بهذه التغريدة بأن هناك
فاعلاً وراء الحادث، دون أن يمتلك دليلاً أو تصريح صحفياً أو بياناً من الكنيسة أو من أي شاهد، مشيرًا إلى أن
"ساويرس" تحدث بصيغة: " لن
نقبل العزاء"، وكأنه متحدث رسمي باسم الأقباط، وهذه اللغة غير مقبولة.
وأشار إلى أن "ساويرس" يحرض
على الدولة، ونشر معلومات كاذبة ليس لها
صحة، مطالبًا النائب العام
بالتحقيق مع "ساويرس" لإثارة للفتنة، وإشعال
النيران في بلد تواجه تحديات من الداخل
والخارج، متابعًا: "إنت تصب في صالح الإخوان الذي قاموا بتخفيف ضرائبك لـ14
مليار جنيه عندما قمت ببيع شركات الأسمنت بـ75 مليار".
ووجه حديثه لساويرس، قائلًا:
"ماذا فعلت للكنيسة؟، هل ذهبت لتقديم
واجب التعزية لأهالي الضحايا؟، هل ذهبت
لزيارة المصابين في المستشفيات؟..يا أخ ساويرس لا تزايد على الدولة المصرية؟".
وكان رجل الأعمال
المهندس نجيب ساويرس
، أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه
الذي وصفه البعض بالغريب، على حريق كنيسة "أبوسيفين" في إمبابة.
وكتب رجل
الأعمال نجيب ساويرس
منشورًا عبر حسابة على موقع تويتر جاء فيه: "لم أريد أن
أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لاننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل ان
نعرف التفاصيل و ان نعرف الفاعل ! الله هو المنتقم ! وهو الذى سيأتى بحق الضحايا..
عزائى لمصر كلها بكل المسلمين و المسيحيين لان كل من يعبد الله حزين".
من جانبه علق
الإعلامي عمرو أديب، على المنشور الذي كتبه رجل الأعمال نجيب ساويرس
بخصوص حريق
كنيسة أبو سيفين في إمبابة.
وقال أديب، خلال
برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"،
مساء الأحد: أنا مش فاهم المنشور وإيه يقصد المهندس نجيب، بعض الجمل مش قادر على
فهمها"، متابعًا:"واضح إن القصد مش سهل، طبعًا الانطباع إنه غاضب وهو
أمر طبيعي، لكن هناك انطباعات أخرى، إنه ربما يعرف حاجة إحنا منعرفهاش".
وأضاف مقدم
برنامج الحكاية: لن نستبق الأحداث، وفي انتظار نتيجة التحقيقات في الحادث من خلال
تقرير المعمل الجنائي وبيان النيابة العامة، متسائلًا: "هل نجيب ساويرس
لديه
معلومات أخرى؟، هذا أمر تكشف عنه الأيام المقبلة".