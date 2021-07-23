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تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد إقرار الزيادة اليوم

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الجمعة، 23-07-2021 11:43 ص

قالت وزارة البترول ة في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم الجمعة، أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر تشرين الأول 2019، عقب استكمال إصلاحات للدعم.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى تسعة جنيهات للتر من 8.75 جنيه والبنزين 92 إلى ثمانية جنيهات من 7.75 جنيه والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 6.50 جنيه. وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
 

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