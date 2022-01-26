أحمد موسى يكشف عن لقاء الوداع مع ياسر رزق

الأربعاء، 26-01-2022
11:59 ص
نعى الإعلامى أحمد موسى
،الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق
رئيس مجلس إدارة
مؤسسة أخبار اليوم السابق إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة .
وقال أحمد موسى
على الفيس بوك:"خالص العزاء في وفاة الراحل الأخ
والصديق الغالي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق
، فقدنا إنسانا وصحفيا من طراز فريد ، فقدنا صحفيا من أفضل أبناء جيله ، حزين علي فراقك أيها
الأخ الطيب صاحب القلب الذي كان يتسع
للجميع ، عندما تشرفت به الشهر الماضي لعرض كتابه سنوات الخماسين كأنه كان يودعنا
جميعا ، رحمك الله يا ياسر رزق .....رحمك الله أيها العاشق والمحب لمصر
وشعبها وترابها ".
توفي صباح اليوم الأربعاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق
رئيس مجلس إدارة
مؤسسة أخبار اليوم السابق عن عمر يناهز الـ 57 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وحددت أسرة الراحل الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق
رئيس مجلس إدارة مؤسسة
أخبار اليوم السابق ورئيس تحرير جريدة
الأخبار السابق غدا الخميس بعد صلاة الظهر لتشييع الجنازة من مسجد المشير طنطاوى
بالتجمع الخامس.
ولد ياسر رزق
في محافظة الإسماعيلية عام 1965، وتخرج في كلية الإعلام جامعة
القاهرة عام 1986، بدأ ياسر رزق
عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم لمدة 30 عامًا،
وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986،
حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يعمل محررًا عسكريًا، ثم
مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول
مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.