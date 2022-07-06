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الكشف عن هوية الشخص الذي عرض دفع 10 مليون جنيه دية لإنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام

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محمد عادل
Native
Teads
الأربعاء، 06-07-2022 01:26 م


استنكرت الإعلامية لميس الحديدي، محاولات البعض لتخفيف العقوبة عن المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بداية من محاولة تشويه سمعتها مرورًا بدعوات جمع الدية لأسرتها، وآخرها اللجوء للمحامي فريد الديب للدفاع عنه في مرحلة النقض.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، : "فريد الديب محامي محترم من حقه وواجبه قبول أو رفض أي قضية، وهو محامي كبير لا غبار عليه، لكن السؤال الأهم ونحن نعرف أنه من أكبر المحامين في الوطن العربي ومحامي مهم كبير وأتعابه كثيرة ونتحدث عن ملايين، من سيدفع الملايين لفريد الديب؟".

وتابعت: "السعي لمحامي كبير زي فريد الديب مين هيدفع الأتعاب، وهو سؤال ضمن سلسلة من الحلقات غير المفهومة منذ بداية القضية، وأهمها محاولة استعطاف الناس تجاه المتهم وتشويه الضحية، مرة عشان مش محجبة أو أن لبسها مش عاجبهم، ومحاولة في أول جلسة لتصوير أن المتهم على علاقة بالضحية منذ عامين، وأن ذلك مبرر للقتل في ظل علاقة عاطفية ظالمة، ده كلام سخيف ويتجاوز العقل والمنطق في قضية واضحة وضوح الشمس".

واستطردت: "طلعت ناس مجهولة أطلقت دعوات لجمع ملايين الجنيهات لفكرة ما يسمى بالدية، مش علشان حد مريض أو حقنة لكن لدفع الدية لأسرة الضحية وهي 5 مليون جنيه لقاتل متعمد، قتل وذبح في وضح النهار، رغم أن قانون الجنائي في مصر لا يعترف بالدية، لكن محاولة لتخفيف العقوبة المحتملة من الإعدام للمؤبد وبعدين يخرج من نص المدة".

وأضافت: "بعد فشل المحاولات دي، بدأت قصة المتطوعين في مصر واليونان لتوكيل المحامي فريد الديب للدفاع عنه، ليه إحنا عاوزين ننقذ سعد زغلول مثلًا؟.. لست ضد المحامي فريد الديب كمحامي أو غيره، أنا بس عاوزة أفهم مين بيعمل كل المجهود لتبرئة قاتل ارتكب جريمته أمام الكاميرات في وضح النهار مع سبق الإصرار، ومعترف بتهمه".
على الجانب الآخر عرض مواطن سوري - مقيم في الخارج - دية قدرها 10 ملايين جنيه على أسرة نيرة أشرف من أجل التصالح .

وأشار إلا أنه لا يبرر ما فعله القاتل لكن لا يريد أن تخسر مصر نيرة و قاتلها بل يكفي خسارة نيرة التي دعا لها بالرحمة .

 

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