تعرف على أرباح محمد رمضان من قناة اليوتيوب

السبت، 05-06-2021
11:13 ص
تسببت الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الفنان محمد رمضان
بعد
تجميد أحد حساباته البنكية في وضع الفنان “المثير للجدل” تحت دائرة الضوء، خصوصًا فيما
يتعلق بثروته الشخصية.
وظهر محمد رمضان
في مقطع فيديو مقتضب أعلن فيه تجميد أحد
حساباته البنكية، وقلل من أثر هذا القرار عليه بتأكيده أنه يملك في منزله أموال توازي
ما يوجد في الحساب البنكي المشار إليه.
ودفعت أزمة رمضان الأخيرة للتنقيب حول مصدر دخل غير ظاهر
للفنان الشاب، وهو قناة
اليوتيوب
الخاصة به والتي تحمل اسمه ويتابعها 12.7 مليون شخص،
وتضم 513 مقطع فيديو تم نشرهم عليها حتى الآن حققوا 4 مليار و14 مليون و224 ألف مشاهدة.
ووفقًا لموقع social
blade حقق محمد رمضان أرباح
ًا
على سبيل المثال في الأيام الثلاثة الأولى من شهر يونيو الجاري، جاءت تفاصيلها كالتالي:
يوم 1 يونيو: ربح ما بين 7 آلاف و 484 جنيها إلى 119 ألف
جنيها، أي ما يوازي 477 دولار إلى 7.6 دولار.
يوم 2 يونيو: ربح ما بين ما بين 10 آلاف إلى 172 ألف جنيها،
أي ما يوازي 688 دولار إلى 11 ألف دولار.
يوم 3 يونيو: ربح ما بين ما بين 14 ألف إلى 222 ألف جنيها،
أي ما يوازي 885 دولار إلى 14.2 ألف دولار.
وعلى خلاف الكثير من قنوات المشاهير لم يورد موقع social blade تفاصيل عن إجمالي الأرباح
الشهرية أو السنوية لقناة
الممثل محمد رمضان
.