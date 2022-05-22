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أحمد موسى: ما حدث أمس عدالة السماء

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موسى
Native
Teads
الأحد، 22-05-2022 11:08 ص
قدّم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى النادي الأهلي بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
وقال موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «الأهلي وعدالة السماء كان مغلوب 1 – صفر حتى الدقيقة 94 ثم نجح التونسي علي معلول في تسجيل هدفي فوز الأهلي في الدقيقة 95  97».
واختتم الإعلامي أحمد موسى : «الأهلي وعدالة السماء فاز بهدفين مقابل هدف وكان لديه ركلة جزاء ولكن لم يتم احتسابها شيء عجيب جدا ولكن هذه عدالة السماء».
 

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