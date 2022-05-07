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قناة مصرية مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي و وفاق سطيف الليلة

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الاهلي ووفاق سطيف
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السبت، 07-05-2022 10:49 ص

يلتقي مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم السبت في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا التى ستقام على ملعب استاد السلام.
وتبث منافسات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" وسوف تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر قناة "beIN Sports 3 HD"، وكذلك القناة المصرية الثانية على البث الأرضي.
وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي سيواجه فريقا كبيرا اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا وهو  فريق وفاق سطيف  الجزائري والذي تأهل على حساب الترجي وعلى أرض الأخير في تونس وهو ما يؤكد أن الفريق الجزائري فريق كبير ويستحق الاحترام.
وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه:" ان فريق وفاق سطيف يؤدي مباراته بطابع هجومي سواء كانت على ملعبه او خارجه ولديه مدير فني جيد وحارس مرمى مميز".
وواصل موسمياني حديثه: نحن كجهاز فني نؤدي واجنبا ونعمل بطريقتنا وبأسلوبنا أثناء  التحضير للمباريات .. نحترم المنافس  ونقف على السمات الفردية للاعبين في الفرق التي نواجهها وهو ما اعتدت عليه من خلال عملي مع الجهاز المعاون على مدار سنوات طويلة من العمل معا".
 

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