نجم الزمالك يشعر بالحرج بعد رأي عجيب ثبت خطأه .. وعماد متعب يصدمه

الثلاثاء، 22-12-2020
06:32 ص
أحمد عادل شعبان
شعر نجم الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك
بالحرج الشديد بعد فوز البنك الأهلي على الإنتاج الحرفي بثلاثية نظيفة.
وكتب عبد الملك تغريدة قال فيها: نادي البنك الاهلي صرف كويس و جاب صفقات و جهاز فني و لعيبة عندها خبرات في الدوري و اغلب اللاعيبة عندها سرعات في الجزء الامامي و محتاجين ملعب فيه مساحات و لاعيبة كورة كمان ..
يروحو واخدين ملعب العباسية اصغر ملعب في مصر علشان بخنقو علي نفسهم و علي باقي الفرق .
وأضاف ساخرا بعد فوز الفريق: اني اسف ٣ صفر بعد التويتة.
ليرد عماد متعب
عليه قائلا: ظلمتهم يا خطير .