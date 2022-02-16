نكشف حقيقة وفاة اليوتيوبر السعودي ريان جيلر

الأربعاء، 16-02-2022
12:04 م
انتشرت منذ أول أمس، أنباء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية
السعودية، عن وفاة اليوتيوبر السعودي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي
"ريان جيلر
" بسكتة قلبية.
وعلى الرغم من مرور يومين على هذه الأنباء لم يخرج أحد أقاربه أو أصدقئه
لتأكيد الأمر، ليتفاجأ الجميع بخروج الصحفية مشاعر حمدي، تؤكد خبر الوفاة وتترحم
عليه.
وكشفت مشاعر حمدي، أنها حاولت التواصل مع ريان مرارا وتكرارا إلا أنها لم
تصل إليه مؤكدة بطريقة أو بأخرى خبر وفاته في ظل الشائعات المنتشرة عن الموضوع.
وعلى الرغم من مشاركة كثيرين في "ترند" ريان جيلر
ما بين مصدق
للوفاة وما بين مشكك فيها، فإن كل الأدلة العقلية تؤكد أن "ريان" ما زال
على قيد الحياة وأنه لم يمت، ولكنه تعمد تسريب مثل هذه الأخبار وربما بالاتفاق مع
البعض ومنهم الصحفية، كي يصبح اسمه ترندًا ويجلب آلاف المشاهدات في أول ظهور له
بعد ذلك عندما يخرج لنفي هذه الأنباء، ومن يعرف شخصية "جيلر" لا يستبعد
كل هذه الألاعيب من أجل مزيدًا من الشهرة والمشاهدات.
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