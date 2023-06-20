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أجبرته على مشاهد جريئة.. فنان شهير يرفض العمل مع إيناس الدغيدي

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إيناس الدغيدي
الثلاثاء، 20-06-2023 01:41 م


كشف الفنان مصطفى هريدي، أنه يرفض العمل مع المخرجة إيناس الدغيدي، بسبب تصريحات سابقة للأخيرة بحقه.

وقال الفنان مصطفى هريدي، خلال ضيافته ببرنامج "المنسي" المعروض بفضائية "هي" وتقدمه الإعلامية إنجي هشام، إن خلافه مع إيناس الدغيدي بدأ بعد عمله معها في فيلم "مجنون أميرة"، المعروض في عام 2009.

واتهمت المخرجة "هريدي" بأنه افتعل مشكلات داخل موقع التصوير بشكل يسيء إلى سمعته، حتى عزفت الشركات المنتجة على الاستعانة به في أعمالها الفنية، ومن ثم انتقل للعيش في المملكة الأردنية 4 أعوام.

لاحقًا، عاد "هريدي" إلى مصر، وفوجئ بتكرار "الدغيدي" لنفس تصريحاتها ضده خلال أحد البرامج، رغم مرور 7 أعوام على عمله معها في الفيلم، ليعبر عن دهشته لتعمدها الإساءة إليه على مدار هذه السنوات بحسب إشارته.

ورغم تداول أنباء سابقة أفادت بمقاضاة "هريدي" لـ"الدغيدي"، إلا أنه نفى ما نسب إليه حينها، مكتفيًا بقوله: "قضاء ربنا أقوى".

كانت المخرجة إيناس الدغيدي اتهمت الفنان مصطفى هريدي بتعاطي المواد المخدرة داخل موقع التصوير، الخاص بفيلم "مجنون أميرة"، ردًا على تصريحات سابقة له، أوضح فيها أنه كان يرفض أداء بعض المشاهد الجريئة التي نفذها رغمًا عنه.

عن فيلم "مجنون أميرة"

هو عمل سينمائي عُرض في عام 2009، وهو من تأليف أشرف شتيوي، وكتب السيناريو والحوار مصطفى محرم، وأخرجته إيناس الدغيدي.

 

الفيلم من بطولة نورا رحال، وحازم سمير، ومصطفى هريدي، وشمس، وهياتم، وعادل عمار، وأمينة، ونادية العراقية، وغيرهم الكثير.

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