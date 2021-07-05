أثناء صلاة الفجر.. الشيخ حسن يغتصب أربعينية بكماء تهز الدقهلية

الإثنين، 05-07-2021
10:05 ص
في واقعة شنيعة أقدم رجل يلقبونه بـ"الشيخ
حسن"، على اغتصاب سيدة أربعينية
بكماء تجري وراء تربية بناتها وأختها، داخل
منزلها أثناء صلاة الفجر.
حيث تسلل المتهم إلى غرفتها وقام بكتم انفاسها وحاول اغتصابها
فقاومته وحاولت الصراخ دون فائده ولقوته الجسدية لم تستطع مقاومته فقام باغتصابها عنوة
وقهرا.
وظلت فتاة الدقهلية تصرخ وتستغيث وحاول أخذ ملابسه إلا أنها
ظلت تمسك بالملابس حتى سمع صراخها الجيران؛ ورأوه المصلون وهم خارجون من الصلاة وهو
يجري فامسكوا به وسلموه للشرطة.
تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من
اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية في الدقهلية يفيد بورود بلاغ من مركز المنزله
بقيام شخص يدعى الشيخ "حسن.ا.ا" 40 عاما باغتصاب سيده بكماء تدعي "ث.م.م"
43 عاما حيث قام بالتهجم عليها في منزلها واغتصابها رغم مقاومتها له فشل حركتها وقام
بفعلته وتمكن الاهالي من ضبط المتهم.
وقال المتهم في اعترافاته
انها ليست المره الاولى التي يذهب اليها وانه وقعها اكثر من مره محاولا محاولا نفى
تهمه الاغتصاب عنه.
فيما اكدت المجنى
عليها انه اغتصبها بالقوة ودون رغبه منها وحرر محضر بالواقعة.