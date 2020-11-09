لن تصدق.. ظهور صادم لـ آثار الحكيم بعد سنوات من الاعتزال

الإثنين، 09-11-2020
06:36 م
محمد فضل
فاجأت الفنانة آثار الحكيم
، الجمهور بظهور مفاجئ، وذلك بعد
اعتزال
ها منذ سنوات، إلا أنها بدت بملامح مختلفة تمامًا عما عُرف عنها منذ ظهورها في
الأعمال الفنية والمناسبات العامة والخاصة، ما سبب صدمة لدى الجمهور الذي لم يصدق
في البداية أنها هي.
ونشرت الفنانة
سهر الصايغ، على حسابها الرسمي في “انستجرام”
صورة تجمعها بالممثلة المعتزلة آثار الحكم، والممثل المصري سامح حسين.
وأوضحت “الصايغ”، في تعليقها مناسبة ظهورها، قائلة: “نورتنا
وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم
، مسرحية المتفائل على المسرح القومي”.
وأكد معلقون أن آثار الحكيم
اختلفت تمامًا؛ إذ ظهرت بملامح
طغت عليها عوامل الزمن وكانت مرتدية نظارة طبية وبوزن زائد، حتى أن البعض شبهها بالفنانة
ميادة الحناوي بسبب اختلاف الملامح وقرب الشبه بينهما.