تدهور حالة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ.. وابنها: «أرجوكم ادعولها»

السبت، 07-11-2020
02:12 م
محمد فضل
تعرضت الفنانة
ميار الببلاوي، لتدهور
مفاجئ في حالتها
الصحية، الأمر الذي استدعى نقلها إلى أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن ابنها محمد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك" أن والدته في حالة صحية حرجة.
ونشر لقطات لها من داخل المستشفى وطلب من متابعيها الدعاء
لها حيث كتب :"أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي
أسألكم الدعاء ليها أرجوكم".
الجدير بالذكر أن وفاة شقيق ميار الببلاوي مؤخراً سبب تدهور
حالتها الصحية، حيث عاشت حالة كبيرة من الحزن، وقد كتبت رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قائلة: "معرفش إنك هتسيبني أوام كدة، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يارب صبرني".
وقد أعلنت الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفاة شقيقها
في يوليو الماضي حيث كتبت عدة منشورات تعبر بها عن صدمتها لفقدان شقيقها.
حيث قالت:" توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت
عليك يا نور عين اختك يا رب الصبر من عندك ان لله وان إليه راجعون".
وميار الببلاوي هي ممثلة معتزلة، من مواليد 1972، وقدمت عدد
من الأفلام والمسلسلات الناجحة منها: أبو حنيفة النعمان، بريق في السحاب، أجنحة الشمس،
أهالينا، زواج بدون إزعاج، بريق في السحاب، يا تحب يا تقب، إنذار بالطاعة، الإمام النسائي،
الإمام الشافعي، أم الصابرين.
وبعد ارتداء ميار الببلاوي الحجاب قدّمت بعض البرامج والمسابقات
الدينية.