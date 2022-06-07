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أبكت السعودية.. وفاة الطفلة حلا حزنًا على والدها ودفنهما سويًا في مشهد مؤثر

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الثلاثاء، 07-06-2022 11:07 ص



فارقت طفلة سعودية تبلغ من العمر 13 عامًا الحياة، حزنًا على والدها بعد رحيله بساعات، وتم دفنهما سويًا في مشهد حزين.
في تفاصيل القصة التي سردها عم الطفلة أحمد حمزة العذيقي قال إن الطفلة حلا كانت تعيش مع والدها الذي يعمل محضر مختبر في أحد مدارس المجاردة -التابعة لمنطقة عسير- وذلك بعد وفاة والدتها، حيث اشتد تعلقها بوالدها وترافقه في كل مكان، وحين دخوله المستشفى رافقته ابنته حلا داخل الغرفة وبجوار سريره الأبيض، وفقا للعربية نت.

إلا أن بعد دخوله العناية المركزة أُعيدت الطفلة مرغمة للمنزل، حتى تفاقم واشتد به المرض وتوفي في مستشفى المجاردة، وعلمت ابنته حلا بوفاة والدها في صباح اليوم التالي، لتنهار فوراً، ونُقلت للمستشفى، وما هي إلا 10 ساعات حتى توفيت.

وأشار العذيقي إلى أن الطفلة كانت تعاني الأنيميا، ومن هول صدمتها وحبها الشديد لوالدها، توفيت بعد ساعات، لافتا إلى أنه صُلي عليهما معًا، ونُقلا في سيارة واحدة، ودُفنا في قبرَين متجاورَين.
 

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