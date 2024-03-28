4 أوقات يُحرم فيها الجماع بين الزوجين.. تعرف عليها
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الخميس، 28-03-202412:55 م
يسعى الكثير من المسلمين إلى معرفة الأحكام الشرعية الخاصة بالصيام وغير الصيام من شؤون الحياة العامة، وفي ذلك الإطار نقدم لكم، استنادا لما ورد بالقرآن الكريم وصحيح السنة المشرفة، ووفقا لرأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى الرسمية وكبار العلماء،4 أوقات يحرم فيها الجماع شرعًا .
حدد القرآن الكريم 4 أوقات يحرم فيها شرعًا الجماع بين الرجل وزوجته، وأكد الفقهاء أنه فيما عدا تلك الأوقات فإنه جائز ومشروع التقاء الزوجين في أي وقت، وهذه الأوقات هي:
الأول: هو وقت نهار رمضان منذ طلوع الفجر الصادق حتى وقت أذان المغرب، لقوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ) البقرة: آية 187
والرفث: هو الجماع ومقدماته.
الثاني: عند الاعتكاف لقوله تعالى {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} سورة البقرة: آية 187.