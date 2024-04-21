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وفاة فتاة مراهقة أثناء ليلة حمراء مع خليجيين بالمغرب

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الأحد، 21-04-2024 11:56 ص

تحقق النيابة العامة المختصة في المغرب مع مجموعة أشخاص بعضهم يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، وذلك بعد وفاة فتاة قاصر بداخل "فيلا" سياحية بمدينة مراكش، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأوضح موقع "هسبريس" المحلي أن السلطات تحقق مع اثنين خليجيين - لم يتم الكشف عن جنسيتهما - في حالة اعتقال للاشتباه بتورطهما بوفاة مراهقة داخل "فيلا" مخصصة للسياحة في بلدة واحة سيدي إبراهيم.
كذلك، تتابع النيابة العامة 7 أشخاص يحملون الجنسية الكويتية و3 شابات مغربيات وهم في حالة إطلاق سراح مؤقت بعد أن دفعوا كفالة مالية.
وذكر الموقع المغربي أن السلطات أحالت القضية، الجمعة، إلى القضاء الابتدائي للتحقيق مع المشتبه بهم في وفاة الضحية التي جاءت بـ "ظروف غامضة".
ووفقا لمصادر أمنية لـ "هسبريس"، فإن سبب وفاة الفتاة، وهي في العقد الثاني من عمرها، ربما يعود إلى تناولها جرعات مفرطة من المخدرات، وسيتم انتظار تقرير التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي لموتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

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