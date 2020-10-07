وزير التعليم: النظام الجديد يُركز على هذا الأمر الهام

الأربعاء، 07-10-2020
12:03 ص
المصريون ـ متابعات
قال د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
والتعليم
الفني إن رؤية الوزارة في النظام الجديد
للتعليم، عبارة عن "رحلة تعليم"، وليست رحلة لحصد الدرجات، رحلة يتعلم فيها الطلاب
أنه يجب أن يُخطئ حتى يتعلم، قائلًا: "أنا مش عايز أخض الطلاب
أو أوصمه بأنه فاشل، بالعكس، إحنا بناخد بإيده ونعلمه".
وأضاف "شوقي" ، في مُداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أن دولًا كثيرة سبقتنا في تغيير فلسفة التعليم
، لكن جاء الوقت أن نقوم بتنمية مهارات الأطفال، قائلًا: "لازم يكون الموضوع ممتع للطفل يبقى مبسوط وهو رايح المدرسة ومبسوط وهو راجع".
وأوضح وزير التربية والتعليم
والتعليم
الفني، أنه في النظام الجديد
للتعليم، يتم التركيز على نقاط الضعف لدى الأطفال، ومحاولة تقويتهم في هذه النقاط، وهذا دور المدرسة، قائلًا: "إنما لما يحصل الطفل على درجات مش تقييم يتم إحباطه من قبل الأهل وفي بعض الأحيان توبيخه على درجات السيئة"، موضحًا: أنا مش عايز أحاسب الطفل، ولما يغلط مرة واثنين مش مشكلة، في المرة الثالثة مش هيغلط".
ولفت "شوقي" إلى أن الجيل الحالي من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي، سوف يكون أول جيل يتخرج من مرحلة التعليم
ما قبل الجامعي بالنظام الجديد
للتعليم، قائلًا: "المسألة مش مسألة امتحان ولا درجات، مسألة إننا نحببه في العلم والمعرفة، فيه أجزاء كثيرة جدًا في المنظومة الجديدة بيعملها الطالب نفسه، مش قاعد سلبي، ولكنه بيشارك".
وأكد، أن كل المعلمين في مرحلة "رياض الأطفال" يحصلون على تدريب مكثف من جميع الشركاء الذي يقومون بوضع المناهج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم
والتعليم
الفني، وظهروا بمستويات جديدة في هذا التدريب، مشيرًا إلى أنه هناك نماذج رائعة من المعلمين والمعلمات، لافتًا إلى أن مرحلة رياض الأطفال هي مرحلة تكوين الطفل وتكوين عقليته وذكاء.