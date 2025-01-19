والد الطالبة المعتدى عليها بمدرسة التجمع يكشف مفاجآت صادمة

كشف والدة طفلة مدرسة دولية بالتجمع الخامس، تفاصيل تعرض ابنته للضرب بواسطة، طالبتين فى نفس المدرسة.

وأكد والد الطفلة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه ابنته تعرضت لضرب مبرح داخل المدرسة، معقبا:" اللى حصل صدمة إجتماعية".

وتابع والد الفتاة:" ربنا ياخد بأيد بنتى وتتعافى وأشوفها كويسة، مناخيرها تعرضت لكسر مضاعف، واللى حصل في بنتى نفسيا أكبر من أى أصابة تعرضت لها".

وانتقد والد الطفلة، المدرسة بسبب عدم توفير الحماية لابنته، كما أن المدرسة لم تتدخل وتطلب الإسعاف، معقبا:" أنا اللى روحت خدت بنتى للمستشفى وحتى مشرفة المدرسة كانت وافقة تتفرج".

وأكد والد الطفلة، أنه اتهم المدرسة بالإهمال فى حق ابنته،معقبا:" لما روحت المدرسة محدش حتى قابلنى".

وقال شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم، إن واقعة التعدي على طالبة من قبل اثنين من الطلاب في مدرسة دولية بالتجمع الخامس واقعة مؤسفة للغاية.

وأضاف شادي زلطة،أن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، يتابع الموضوع بنفسه، لأن مثل تلك الوقائع تتحرك فيها الوزارة بشكل عاجل، سواء كانت المدرسة خاصة أو حكومية.

وأكد شادي زلطة، أن الوزارة شكلت لجنة، ستتحرك غدًا إلى المدرسة التي حدثت فيها الواقعة، وستحقق فيها؛ لكشف الملابسات.

وأوضح متحدث التربية والتعليم، أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين، حتى إذا كانت المدرسة نفسها.