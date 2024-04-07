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هتلبس صيفي ولا شتوي؟.. الأرصاد تكشف طقس أيام عيد الفطر

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الأحد، 07-04-2024 11:34 ص


بحث الكثير عن طقس أول يوم العيد،  إذ كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، وفق ما اعلنته الارصاد طبقا لتوقعات الأيام الست المقبلة.
وبحسب تصريحات تليفزيونية لعضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، فإن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد سيبدأ في التعمق بداية من اليوم الأحد، وسيكون هناك مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار هذه الانخفاضات حتى نهاية هذا الأسبوع.
سقوط الأمطار
وأشارت إلى زيادة فرص سقوط الأمطار في بعض الأيام خاصة يومي الإثنين والثلاثاء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وتكون درجات الحرارة على القاهرة اول أيام العيد نحو 25 للعظمى و 15 للصغرى.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون رعدية أحيانًا، لافتة إلى أن هذه الأجواء مستمرة حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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