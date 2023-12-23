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هاني شاكر يكشف حقيقة خلافه مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل

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هاني شاكر ومصطفي كامل
السبت، 23-12-2023 06:28 م نسمه عبد الوهاب
اوضح الفنان هاني شاكر في بيان أصدره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" حقيقة الخلاف بينه وبين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.
وتضمن البيان: "الفنان هاني شاكر يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس ادارة النقابة ويبرًا بأسمه أن يزج به على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل".

ويحيي الفنان هاني شاكر أول حفلات الكريسماس غدًا السبت في بيروت.
يذكر أن آخر مشاركات الفنان هاني شاكر كانت بعنوان "الهوية عربي" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني كلمات اسامه حسن، الحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" والسوشيال ميديا.

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