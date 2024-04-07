نهاية مأساوية.. انتحار شاب وحبيبته في الصعيد بعد فشل زواجهما

الأحد، 07-04-2024
12:14 م
شهدت إحدى قرى صعيد مصر مأساة جديدة للعشق، حيث أقدم شاب وفتاة على اتخاذ أكثر قرار مأساوي في حياتهما، قضى بلفظهما أنفاسهما الأخيرة سوية بسبب تعذر انتهاء قصة حب
هما في منزل الزوجية السعيد.
تناول العاشقان "حبوب الغلة" السامة، إثر رفض عائلتيهما زواجهما، وتعد "حبوب الغلة" مبيد حشري واسع الانتشار في المناطق الريفية في مصر، تستخدم لحفظ الحبوب وحماية المحاصيل من التسوس والقوارض، تحتوي على فوسفيد الألمونيوم بشكل مركز.
الحادثة التي وقعت في قرية العمرة، التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، شملت شاب يبلغ من العمر 24 عاما وفتاة عمرها 23 عاما، وعقب الوفاة، تحركت السلطات المعنية لاستكمال التحقيقات الكاملة بقضية الانتحار، وللكشف عن ملابسات أخرى قد تكون محيطة بالقضية.
على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من الكشف عن تفاصيل حادث انتحار مأساوي أثار الذعر في حي الكوثر. حيث قفزت الشقيقتين من الطابق التاسع في برج سكني، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والخلفيات.