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نهاد أبو القمصان تشن هجمًا حادًا على رضوى الشربيني

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ناهد ابو القمصان
الثلاثاء، 04-07-2023 12:00 م

علَّقت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على تحويل قناة cbc الإعلامية رضوى الشربيني إلى التحقيق، على خلفية منشور لها نص على "مش فاهمة ليه البنات مبتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

وقالت "أبو القمصان" خلال فيديو لها نشرته على صفحتها الرسمية على "فيس بوك": مبدئيًّا مين اللي قالك إن البنات مش بتحب اللحمة الضاني، ده في حد ذاته خطأ يستوجب التحقيق واللحمة الضاني دي جميلة واللي مبيعرفش يعملها سواء الستات أو الرجالة دول الخايبين والأحكام العامة غلط ومينفعش إعلاميين يقولوا البنات أو الولاد مبتحبش اللحمة الضاني في حاجة اسمها كده؟

وأضافت: الحاجة التانية أننا نشبه فئة من البشر بأنهم خروف ده منتهى العنصرية، ودي مش فارقة خالص عن مذيعة الجرس، اللي هي في النهاية برده بتعمل أحكام هبلة كده وإطلاقية وملهاش أي لازمة، والقناة اللي هي فيها خدت موقف واتلمت شوية وإحنا عملنا بلاغ للنائب العام ولسه شغال وفي النيابة العامة.

وتابعت: الاتنين سواء مذيعة البلوك أو مذيعة الجرس وجهين لعملة واحدة والاتنين بيقولوا إننا عندنا مستوى متدني في الإعلام.. لا دي بتدافع عن الرجالة ولا دي بتدافع عن الستات.

واستطردت: ومش بتفرج على الاتنين لأن مضمون البرنامجين، أن الست متعملش حاجة في الحياة غير أنها تروح الجيم تعمل عضلات كويسة في رجلها عشان تعرف تجري ورا الرجالة بس.

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