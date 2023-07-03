



أعلنت إدارة قنوات cbc، تحويل المذيعة رضوي الشربيني للتحقيق؛ بسبب المنشور الذي قامت بنشره علي صفحتها الشخصية على مواقع التواصل.

وقالت إدارة قنوات cbc في بيان، إن منشور رضوى الشربيني "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أحد منصات القناة".

كانت رضوى الشربيني أثارت جدلًا بعد تغريدتها الأخيرة واتهامها بالاساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف.

وقالت رضوى الشربيني في تغريدة عبر حسابها: "مش فهمه ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

هذا الأمر تسبب باستياء الكثير من الجمهور واتهموها بالاساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف.

ولاحقاً قامت رضوى الشربيني بحذف التغريدة على وقع الكثير من التعليقات التي انتقدت ما نشرته.