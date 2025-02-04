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نجيب ساويرس:"ولسه اللي جاي أوحش"

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الثلاثاء، 04-02-2025 01:43 م

 

 

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على القرارات المثيرة للجدل، التي يتخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه رئاسة أمريكا في ولايته الثانية، وقال ساخرًا: "الرئيس ترامب هيسلينا يوميًا بقرارته العنترية".

ووصف رجل الأعمال نجيب ساويرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أول ديكتاتور أمريكي منتخب، كما أشار إلى أن القادم في قرارات ترامب ليس جيدًا، حيث قال: "ولسة اللى جاي أوحش".

وقال نجيب ساويرس، عبر منصة "أكس": "كما ذكرت سابقا أن الرئيس ترامب هيسلينا يوميًا بقراراته العنترية... أصبحنا نصبح كل يوم عليها وعلى تعليقاته".

ووصف رجل الأعمال نجيب ساويرس الرئيس الأمريكي ترامب بأنه أول ديكتاتور أمريكي منتخب، متابعا: لسه اللي جاي أوحش.. يا منجي".

قرارات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي ترامب

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية اتخذ عدد من القرارات الصادمة للعالم والمثيرة للجدل، ومنها إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية مع المكسيك، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ وانسحاب البلاد من منظمة الصحة العالمية.

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