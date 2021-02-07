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نجل عزت العلايلي يرد على طرد محمد رمضان من جنازته

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الفنان الراحل ونجله
 
الأحد، 07-02-2021 06:44 م المصريون

ترددت أنباء كثيرة حول طرد الفنان محمد رمضان، من جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، بسبب الخلاف وتبادل التصريحات العنيفة بينهما.
وأوضح محمود عزت العلايلي، في رده على هذه الأنباء أن محمد رمضان لم يحضر العزاء من الأساس وما قيل غير صحيح، وحتى لو جاء العزاء فلن تطرده أسرته من العزاء”.
وأضاف، في تصريحات صحفية، :« عمرنا ما نعمل حاجة زي كده، ومفيش خلاف أصلا علشان الناس تقول كده».
يذكر أن “العلايلي” قد هاجم رمضان، قبل وفاته على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36، مؤكداً أنه لا يوجد في الفن ما يسمى نمبر وان، وأن رمضان ما هو إلا مريض بالشهرة رغم أنه يتمتع بموهبة كبيرة.
ورد “رمضان”، على الهجوم قائلا: “عزت العلايلي يقول ما يريد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن”، لكنه عاد ونشر عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع له وكتب عليه "أستاذ عزت العلايلي"، وجاء في المقطع كلمات من أغنيته :" وكتب: "أستاذ عزت العلايلي"، : "حب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين.. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي.. فى الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي".
 

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