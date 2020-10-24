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مي العيدان: حليمة بولند ستعلن ارتداء الحجاب بعد أسبوع لهذا السبب

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حليمة بولند
 
السبت، 24-10-2020 03:04 م محمد فضل

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها الأخير الذي وصفه الجميع بالمحتشم كثيرًا، وهو ما دفع الإعلامية الكويتية مي العيدان، إلى نشر مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، أرجعت فيه ما فعلته الأولى لحملة وزارة الداخلية الكويتية الأخيرة ضد الفاشينستات.
وتطرّقت “العيدان” في المقطع المصوّر إلى مظهر حليمة وأشارت إلى أنها باتت ترتدي ملابس محتشمة تصل إلى العنق. لافتةً إلى أنها عمدت الى ذلك بعد الحملة التي شنّتها وزارة الداخلية الكويتية على الفاشينيستات اللواتي يتجاوزن الآداب العامة بحسب قولها.
وعلّقت ساخرة: “الشي اللي ضحكني وموتني ضحك الصراحة بعد الهبة اللي صارت الحين من الداخلية لهم ألف تحية وسلام حليمة بولند قامت تلبس لهني يا جماعة (مشيرة إلى أعلى عنقها). أعتقد لو تعطونها أسبوع حليمة تلبس الحجاب”، وأضافت: “كان من زمان يا داخلية”.

مي العيدان لو تعطون حليمه بولند اسبوع راح تتحجب 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم#صباح_الاحمد#حليمة_بولند
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