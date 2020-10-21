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مرسومان أميريان في الكويت بشأن هؤلاء
مرسومان أميريان في الكويت بشأن هؤلاء
الأربعاء، 21-10-2020
06:26 م
الطيب حسين
كشفت وسائل إعلام كويتية اليوم الأربعاء، عن صدور مرسومين أميريين، بشأن المناصب في عدد من المحاكم.
وقالت: "صدر مرسومان أميريان، اليوم الأربعاء، بتعيين المستشار أحمد العجيل رئيسا لمحكمة التمييز".
وذكرت ان المرسوم الآخر نص على "تعيين المستشار الدكتور عادل بورسلي نائبا لرئيس محكمة التمييز، والمستشار علي المطيرات نائبا لرئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عبداللطيف الثنيان رئيسا للمحكمة الكلية".
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الكويت
أمير الكويت
مرسوم أميري
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