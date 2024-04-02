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ميار الببلاوي: رفضت الزواج من داعية سلفي شهير ومشهد السرير كان "شرعي"

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ميار الببلاوي
الثلاثاء، 02-04-2024 11:52 ص


قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها رفضت الزواج من داعية سلفي شهير، موضحةً: "هو معروف إنه مزواج، لكن مش هقول اسمه".
وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "كان هيطلع معايا في برنامج كنت بقدمه مع أحد المذيعين، فقال للمذيع دي حلوة مقدرش أقعد قدامها إلا لما أتجوزها، قعدت أضحك ومكنش بيهزر".
وتابعت الفنانة: "الشيخ معروف إنه مزواج، وبالفعل عرض عليّ الزواج، ورفضت أن أتزوج به، لأني مش بحب سكته، وفي الآخر مطلعش معانا، لأنه اشترط إني مكنش موجودة في الحلقة".
وعلقت الفنانة  ميار الببلاوي، على مشاركتها في مسلسل "أيام السراب"، قائلة: "كان مسلسلا سعوديا، والسعودية –آنذاك- وضعت محظورات درامية، وبالتالي مشهد السرير مش حرام، لا أنا قربت من الراجل، ولا هو قرب مني".
وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الدراما فيها مقاييس مختلفة عن السينما؛ لأنها تدخل كل بيت، ومسلسل أيام السراب درامي عربي سعودي ولا مشكلة فيه".
وتابعت الفنانة: "خلعت الحجاب في المسلسل وارتديت باروكة.. لبست بونيه وفوقيه باروكة عشان المشهد كان عبارة عن إني نايمة وبيدخل واحد عشان يقتلني وجوزي كان متفق معاه، وكان نايم جنبي على السرير والمفروض إن القاتل يخش يقتلني، والمشهد كان في منتهى الستر والاحترام، كنت متغطية وهو متغطي".
https://www.youtube.com/watch?v=YrxoMaxvC_0&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

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