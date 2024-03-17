الأحد 17 مارس 2024
توقيت مصر 13:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ويل سميث لـ عمرو أديب: قرأت القرآن كاملًا في رمضان

حبيبة شماع جديدة.. فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار للهرب من اغتصاب خطيبها

قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف مدرب منتخب العراق بسبب إعلامية

ذبحوهم.. اغتيال 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا والبرلمان يتحرك

كاميرا مراقبة توثق لحظة إلقاء عناصر متخفية من مخابرات الاحتلال القبض على فلسطيني داخل مطعم

إبراهيم فايق: هذا ما كشفه متحدث الشباب والرياضة عن حالة أحمد رفعت

محمد فؤاد حزينًا في عزاء حبيبة الشماع ووالدها ينهار.. ما صلة القرابة بينهما؟

جريمة بشعة في رمضان.. أب يشنق ابنه الأكبر بعد تقييده بجنزير ببورسعيد

من هو رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

مها أحمد: تيك توك نجمني أكثر ...تفاصيل

محمد فؤاد حزينًا في عزاء حبيبة الشماع ووالدها ينهار.. ما صلة القرابة بينهما؟

IMG-20240317-WA0014
محمد فؤاد
الأحد، 17-03-2024 11:12 ص

حرص المطرب محمد فؤاد على تقديم واجب العزاء في وفاة حبيبة الشماع الشهيرة بـ فتاة أوبر أو فتاة الشروق، وأثناء تقديمه واجب العزاء، انهار والدها أمام محمد فؤاد حزنا على رحيل ابنته الصادم، وقام المطرب محمد فؤاد بإحتضانة وقبل رأسه، مما جعل الجمهور يتسائل عن السبب الذي يربط محمد فؤاد وحبيبة الشماع.
جنازة حبيبة الشماع
وكانت شيعت مراسم دفن جثمان حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بفتاة أوبر في مقابر الأسرة بمدينة نصر، أول أمس الجمعة وسط حزن وبكاء وانهيار أسرتها، حيث صرحت النيابة بدفن جثمان الفتاة، بعد تسلم النيابة العامة التقارير الصحية عن سبب وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة أوبر".

التقرير الطبي لحبيلة الشماع 
وكشف التقرير الطبي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة.

وتوفيت حبيبة الشماع  المعروفة إعلاميا بـ" فتاة أوبر"، بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة بعد محاولة سائق أوبر خطفها، بحسب رواية أسرتها.
التحقيقات كشفت أن الفتاة تعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

النيابة العامة قررت تفريغ كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.

محامي المتهم كشف أن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن المتهم يعمل منذ سنوات في شركة " أوبر" بدون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.

محامي أسرة الفتاة من جانبه تقدم بطلب تعويض مدني أمام النيابة ضد المتهم وشركة " أوبر" نتيجة الأضرار التي لحقت بموكلته.
وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

إقرأ ايضا

IMG-20240317-WA0012

ويل سميث لـ عمرو أديب: قرأت القرآن كاملًا في رمضان

IMG-20240317-WA0015

حبيبة شماع جديدة.. فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار للهرب من اغتصاب خطيبها

IMG-20240317-WA0010

ذبحوهم.. اغتيال 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا والبرلمان يتحرك

أخبار متعلقة

IMG-20240312-WA0040

قضية "فتاة الشروق".. قرار جديد من القضاء ضد سائق أوبر

IMG-20240307-WA0019

شاهد.. محمد فؤاد يخبئ ابنته من التصوير في حفل زفاف ابنه خوفًا من الحسد

IMG-20240305-WA0024

ابنة محمد فؤاد تتصدر الترند بعد ظهورها المثير

2024_2_25_0_38_5_277

"مفيش مخدر بيترش".. محامي سائق أوبر يكشف مفاجأة أمام النيابة

IMG-20240226-WA0008

قرار عاجل من النيابة بشأن سائق "أوبر" في واقعة فتاة الشروق

IMG-20240226-WA0006

الرئيس السيسي يهاتف والدة فتاة الشروق: مستعدين نسفرها للعلاج في الخارج