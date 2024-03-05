الثلاثاء 05 مارس 2024
توقيت مصر 12:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعودية تضبط زوجها أثناء خيانتها مع امرأة أخرى بطريقة ماكرة

اتحاد الكرة: جهاز المنتخب بقيادة حسام حسن لم يستطع التواصل مع صلاح

قرار عاجل من النائب العام بشأن من نشر أخبار كاذبة عن "فتاة العريش"

بينهم مصرية وسعوديتين.. الكويت تعلن سحب الجنسية من 11 شخصًا (بالأسماء)

صور.. خمسينية تتزوج شاب يصغرها بـ 21 عامًا: أشعر أني فزت باليانصيب

ابنة محمد فؤاد تتصدر الترند بعد ظهورها المثير

محمد شبانة يكشف عن صفقة نارية للزمالك

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن المبلغ الذي دفعه كهربا للزمالك

المحكمة تصدر حكمها على المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور

هبوط مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم رسميًا

ابنة محمد فؤاد تتصدر الترند بعد ظهورها المثير

IMG-20240305-WA0024
محمد فؤاد وابنته
الثلاثاء، 05-03-2024 12:00 م
 
لازالت ابنة النجم محمد فؤاد تعتلي التريند بعد مرور أيام من حفل زفاف شقيقها، حيث استطاعت خطف الأنظار بسبب طلتها وظهورها مع والدها في مشاهد مفعمة بالحنو والبهجة والفرح.
حفل زفاف نجل محمد فؤاد
واحتفل النجم محمد فؤاد بزفاف نجله عبد الرحمن في حفل بهيج شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.
وحرص عدد من النجوم على حضور حفل زفاف نجل محمد فؤاد ومشاركته فرحته ومنهم خالد عجاج وحميد الشاعري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومحمد لطفي، منهم مصطفى قمر ومصطفى كامل ووليد سعد.
كيف ظهرت ابنة محمد فؤاد ؟
وكان الظهور الأطغى والطلة الأكثر إشراقًا في الحفل من نصيب الشابة الجميلة "آلاء الله" ابنة النجم محمد فؤاد.
وظهرت آلاء الله برفقة والدها طوال الحفل في مشاهد توحي بمدى الارتباط الوثيق بين الابنة وأبيها وكذلك الصداقة الواضحة بينهما.

وعلى الرغم من تتبع عدسات المصورين لابنة محمد فؤاد لكنه حاول بقدر الإمكان إخفاءها عن الكاميرات، حيث انتشر فيديو له وهو يقول لها "خبي وشك.. خبي وشك الله أكبر".

فستان أنيق ومكياج ناعم
وارتدت آلاء الله محمد فؤاد فستانًا أنيقًا باللون الأحمر زادها جمالًا، مع قصة شعر ناعمة.

كما ظهرت ابنة محمد فؤاد بمكياج ناعم متناسق مع إطلالتها دون مبالغة أو تغيير في ملامحها أو شكلها.

ماذا قالت آلاء عن والدها ؟
ابنة محمد فؤاد قليلة الظهور سواء بمفردها أو مع والدها، لكنها تنتهز الفرصة إذا سنحت للحديث عن والدها عبر رسائل من خلال حساباتها الشخصية.

وفي وقت الاحتفال بعيد ميلاد محمد فؤاد الـ 60 نشرت آلاء صورا لها تجمعها مع والدها منها صورًا من طفولتها.

وكتبت آلاء: "واحد من أطيب الأشخاص المحبوبين من الجميع.. قلبه من النوع الذي يضـ ــحي بسعادته ليرى الآخرين سعداء".

وأضافت آلاء الله: مقـدار الحب الذي لديك لكل من حولك مذهل.. أشكرك دائمًا على تعليمي كيف أحب وأقدر نفسي بسببك.. أنا أفهم ما هو الحب الحقيقي حقًا.. كل سنة وأنت طيب يا زعيم".




إقرأ ايضا

IMG-20240305-WA0030

قرار عاجل من النائب العام بشأن من نشر أخبار كاذبة عن "فتاة العريش"

IMG-20240305-WA0026

بينهم مصرية وسعوديتين.. الكويت تعلن سحب الجنسية من 11 شخصًا (بالأسماء)

IMG-20240305-WA0021

المحكمة تصدر حكمها على المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور