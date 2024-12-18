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محامي بدرية طلبة يعلق على اتهامات تورطها في قتل زوجها

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الأربعاء، 18-12-2024 01:03 م

 

كشف المحامي أشرف فرحات، الذي يتولى الدفاع عن الفنانة بدرية طلبة، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما أسماه الحملات الممنهجة التي تستهدف موكلته.

وأوضح أن هذه الحملات منذ وفاة زوجها، المخرج المسرحي مصطفى سالم، تشمل مزاعم بالتورط في إنهاء حياته.

 

وقال أشرف فرحات في تصريحات صحفية، ليس لدينا ثمة معلومة حول سبب هذه الشائعات ولا مصدرها لذا فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من علق او نشر مقطع فديو يدعي فيه تعرضها للمحاكمة بهذا الصدد وفى انتظار التحقيقات.

 

وتابع : أن من بين هذه الحملات، يوجد فيديو ليوتوبر غير معروف يدعي أنها ستواجه حكما بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة قتل زوجها.

 

يذكر أن، المنتج مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة رحل عن عالمنا الآونة الأخيرة، وأقيم عزاؤه الأربعاء الماضي الموافق 11 ديسمبر الجاري.

 

وقالت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "لما تظلم بني آدم وأنت متعرفش ظروفه وتغلط فيه وتسبه وترميه بالباطل وهو ميعرفكش أصلا ولا ضرك في يوم من الأيام يبقى أنت شخص مريض نفسيًا ومحتاج تتعالج وحاقد وحاسد وقلبك مليان غل وسواد وناقص تربية وناسي ربنا وجاهل بتعاليم دينك يبقى العيب فيك".

 

وتابعت طلبة: "ونصيحة لازم تقف مع نفسك وقفة حلوة كده تراجع حساباتك علشان اللي زيك بتكون آخرته سودة لما يروح للي خلقه".

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