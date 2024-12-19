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إيران تعـ.دم شخص طعن 59 امرأة من الخلف أثناء سيرهن في الشارع

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الخميس، 19-12-2024 10:36 ص

 

 

أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ الإعـ.دام في شخص طعن 59 امرأة في طهران باستخدام أداة حادة ما أدى لإصابتهن، وفقًا لوكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني.

 

وقالت الوكالة، كان المُدان يستقل دراجة نارية في مناطق مختلفة في طهران ويقترب من ضحاياه من الخلف قبل أن يصيبهن باستخدام أداة حادة ثم يلوذ بالفرار، وكان يُخفي وجهه ورأسه بالكامل.

وأوضحت أن الشخص الذي أُعدم يدعى "راستكوي كندلج"، وأُدين بتهمة "الإفساد في الأرض" من خلال بثّ الرعب بين النساء وإلحاق الأذى بهن، وحُكم عليه بالإعدام بالإضافة إلى دفع الدية للضحايا.

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