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مفاجأة.. أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "الجولاني"

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الأربعاء، 18-12-2024 01:53 م

  

قالت وكالة "تاس" الروسية، إن الولايات المتحدة لازالت تعرض مبلغ 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع والمعروف أيضا بـ"أبو محمد الجولاني".

وأفادت الوكالة الروسية بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "رفض التكهن بما ستفعله الإدارة الأمريكية إذا تم اعتقال أحمد الشرع وتسليمه للولايات المتحدة".

وذكر ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي دوري أن الوعد بدفع مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "زعيم هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا)، لا يزال ساري المفعول وسيبقى ساريا.

 

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الوعد لا يزال قائما: "هذا كل شيء".

 

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "NBC" التلفزيونية نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن واشنطن تدرس إمكانية رفع جماعة "هيئة تحرير الشام" والتي أطاحت ببشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

 

كما أشارت شبكة "NBC" إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار يعني إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول زعيم المجموعة.

جدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت في 10 مايو 2017 عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل تزويدها بمعلومات عن "أبو محمد الجولاني" زعيم تنظيم "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام حاليا).

 

وفي العام 2021 أعادت الخارجية نشر الإعلان وعلقت ساخرة: "يا هلا بالجولاني يا وسيم وشو هالبدلة الحلوة.. فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك إرهابي.. لا تنسى مكافأة الـ 10 ملايين دولار.. إرسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار".

وفي العام 2016 أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى "جبهة النصرة" على أنها تنظيم إرهابي رغم تبنيها اسما جديدا.

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