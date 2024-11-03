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مجنون.. فيديو لسائق ميكروباص يعبر كوبري مخصص للمشاة يثير الجدل

مجنون.. فيديو لسائق ميكروباص يعبر كوبري مخصص للمشاة يثير الجدل

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الأحد، 03-11-2024 11:25 ص

 

وثق مقطع فيديو متداول  لحظة عبور سيارة نقل جماعي "ميكروباص" على "كوبري" مخصص للمشاة وللدراجات البخارية فقط.

 

وأظهر الفيديو سائق ومعه عدد كبير من الركاب، يسير أعلى كوبري مخصص لعبور المشاة فوق النيل، بينما يقوم أحد الأشخاص بالتصوير .

 

وأبان الفيديو تباهى السائق بأنه سوف ينشر هذا المقطع عبر مواقع التواصل ، ليوثق عبوره على الجسر الضيق المخصص لعبور المشاة فوق النيل.

 

 وأثار الفيديو حالة من الجدل والغضب بين المتابعين نظرًا لأن الجسر مخصص للمشاة والدراجات البخارية فقط.

وقال أحد المغردين : " تصرفات بعض المصريين تؤدي إلى كوارث ثم نلوم الدولة ونحمّلها المسؤولية". وأضاف آخر: "الفيديو يجب أن يتم إرساله لإدارة المرور لسحب الرخصة من السائق نهائيا، ويجب أن يتحمل غرامة مالية مع التحفظ على سيارته وبيعها في مزاد علني لصالح ضحايا الحوادث".


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