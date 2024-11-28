كاد يطلقها.. اكتشف شئ غريب بجسد زوجته في شهر العسل وبعد حملها كانت المفاجأة

روى مواطن سعودي قصة عن صديقه الذي تزوج حديثًا، وكان في غاية السعادة بزواجه، إلا أن فرحته تحولت إلى صدمة خلال شهر العسل.

وقال راوي القصة إن صديقه اتصل به من خارج السعودية، حيث كان يقضي شهر العسل مع زوجته، ليخبره بأنه اكتشف وجود "كويات" في بطن زوجته.

وأوضح له أن هذه الكويات هي آثار لمرض أصابها في طفولتها، وما زالت ظاهرة في جسدها حتى بعد مرور السنوات، ولكنه تقزز منها.

وأشار راوي القصة إلى أنه نصح صديقه بالصبر على زوجته ودعاء الله، مؤكدًا له أن هناك أطباء تجميل يمكنهم معالجة هذا الأمر.

ومع مرور الوقت، فوجئ صديقه بحمل زوجته في الشهر الأول من الزواج.

وأضاف راوي القصة أن صديقه، رغم شعوره بعدم الارتياح في البداية، صبر على زوجته. ومع تقدم الحمل، اختفت الكويات من جسد زوجته تمامًا، حيث أصبحت بطنها صافية، واندملت آثار المرض بعد الولادة.