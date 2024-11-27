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بعد قرار المركزي.. هل يخفض بنكا الأهلي ومصر سعر الفائدة؟

البنك الأهلي وبنك مصر
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الأربعاء، 27-11-2024 12:09 م

 

يواصل بنكا الأهلي ومصر بيع الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بسعري فائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي دون وجود قرار بوقفها بالوقت الراهن بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة الخميس الماضي، وفق ما قاله مسؤولان بالبنكين.

كان البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة في 2024 الخميس الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد تسارع معدل التضخم.

 

كان البنكان الحكوميان قررا طرح الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة منذ يناير الماضي تزامنا مع استحقاق نظيرتها ذات أجل 22.5% للعائد الشهري و25% للعائد السنوي، بهدف إعادة امتصاص المدخرات مجددا.

 

وقال مسؤول في البنك الأهلي المصري ، إن البنك يواصل طرح الشهادة مرتفعة العائد للعملاء ولم يتم اتخاذ قرار بوقف العمل بها.

 

 

وأوضح أن الشهادة مرتفعة العائد في الأهلي ومصر جذبت مدخرات كبيرة من العملاء وتحفيز إعادة تجديد الشهادات التي انتهى أجلها في الشهادة ذات العائد المرتفع، وفق مصراوي.

 

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منهم 8% خلال الربع الأول من العام الجاري بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف.

 

ورغم تثبيت المركزي للفائدة 5 مرات على التوالي خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة 2% على الشهادة ذات العائد الثابت للمرة الثانية قبل اجتماع المركزي الأخير، فيما خفض بنك HSBC سعر الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت.

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