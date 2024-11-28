"حمل سفاح".. قرار جديد من المحكمة بشأن طبيبة النساء والتوليد

قررت محكمة مركز كفر الدوار، إخلاء سبيل طبيبة الأمراض النسائية " وسام شعيب " بكفالة قيمتها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية .

وكانت النيابة العامة بمركز كفر الدوار قد وجهت 3 اتهامات لشعيب وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد هدفها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما أنكرت الطبيبة جميع التهم، قائلة إنها لم تكن تقصد سوى إعطاء النصائح ونشر التوعية.

يذكر أن شعيب أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل، عقب نشرها فيديوهات تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت وجود حالات حمل إثر علاقات غير شرعية.

وبعد شكاوى وبلاغات ضدها، ألقت السلطات القبض عليها وتم حبسها على ذمة التحقيقات.