فنانة شهيرة تثير الجدل وتخلع الحجاب بعد 6 أشهر من ارتدائه

أثارت الفنانة جيهان أنور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث، بدون حجاب، بعدما كانت قد أعلنت ارتدائه قبل حوالي ستة أشهر.

وظهرت جيهان في الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بدون غطاء رأس، وأرفقت الفيديو بعبارة: "لما يكون المشهد صعب.. أنا والكرو بتاعي في الكرفان"، وفيما يبدو أنها تستعد لعمل فني جديد.

يُذكر أن جيهان أنور كانت قد أعلنت ارتداء الحجاب في سبتمبر الماضي، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تضمن صورة من حفل زفاف شقيقة الفنان ميدو عادل، وأرفقتها قائلة: " روحت فرح الغالية فاطمة.. والكل سألنى عن اللوك دا.. وأنا كأى فنانة خايفة تجهر انها اتحجبت عشان الشغل و كدا و كنت برد رد مایع ما فيهوش جزم اني اتحجبت.. ودا ما يمنعش إنى لسة بمثل لو اتعرض عليا شغل، ونفسي أحقق اللي لحد دلوقت محققتوش".









