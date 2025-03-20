الخميس 20 مارس 2025
توقيت مصر 13:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وقف مدرب سيدات الزمالك 8 مباريات بعد إقدامه على سب الحكم

مفاجأة.. مركز الفلك يعلن موعد عيد الفطر المبارك

فنانة شهيرة تثير الجدل وتخلع الحجاب بعد 6 أشهر من ارتدائه

تنمر ومشاجرة بالسيـ.ـوف.. الداخلية تطيح بـ3 أشخاص بالإسماعيلية

فيديو.. تعليق مفاجئ من والد الضابط المعتدى عليه في قنا

إيران تلغي شرطة الآداب بشكل كامل

شاب ينتقم من فتاة بعد فسخ خطبتهما ويحرق شقتها بالكامل

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي بعد انتهاء الشتاء

قرار رسمي من الحكومة بعد انتقاد الرئيس للأعمال الدرامية

تامر حسني لـ محمد سامي: إوعى تُحبط بسبب بعض المشاهد اللي تم انتقادها ومعجبتنيش شخصيًا

فنانة شهيرة تثير الجدل وتخلع الحجاب بعد 6 أشهر من ارتدائه

الخميس، 20-03-2025 12:28 م

أثارت الفنانة جيهان أنور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث، بدون حجاب، بعدما كانت قد أعلنت ارتدائه قبل حوالي ستة أشهر.

 

وظهرت جيهان في الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بدون غطاء رأس، وأرفقت الفيديو بعبارة: "لما يكون المشهد صعب.. أنا والكرو بتاعي في الكرفان"، وفيما يبدو أنها تستعد لعمل فني جديد.

يُذكر أن جيهان أنور كانت قد أعلنت ارتداء الحجاب في سبتمبر الماضي، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تضمن صورة من حفل زفاف شقيقة الفنان ميدو عادل، وأرفقتها قائلة: " روحت فرح الغالية فاطمة.. والكل سألنى عن اللوك دا.. وأنا كأى فنانة خايفة تجهر انها اتحجبت عشان الشغل و كدا و كنت برد رد مایع ما فيهوش جزم اني اتحجبت.. ودا ما يمنعش إنى لسة بمثل لو اتعرض عليا شغل، ونفسي أحقق اللي لحد دلوقت محققتوش".




إقرأ ايضا

730770149900202503171053135313

مفاجأة.. مركز الفلك يعلن موعد عيد الفطر المبارك

ه

تنمر ومشاجرة بالسيـ.ـوف.. الداخلية تطيح بـ3 أشخاص بالإسماعيلية

Capture

فيديو.. تعليق مفاجئ من والد الضابط المعتدى عليه في قنا

أخبار متعلقة

Capture

حلا شيحة تفاجئ الجميع بالحجاب.. سر "رؤية يوم القيامة"

Capture

شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته عن الحجاب في رمضان

faridarte

رد قوي من الشيخ أحمد خليل على فريدة الشوباشي

546627_0

طارق لطفي يثير الجدل بسبب حجاب زوجته

rgtrfdhgtrhrtjuyijktyiyuo

داليا مصطفى: مش ممكن أكمل مع زوج مد إيده عليّ وخانني

Capture

شاهد.. الفنانة وعد تكشف السبب الحقيقي لارتدائها الحجاب