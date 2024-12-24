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فتاة الشروق.. بيان من الداخلية بعد إلقاء فتاة نفسها من ميكروباص بعد تحرش السائق بها

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الثلاثاء، 24-12-2024 03:01 ص

 

 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (طالبة "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"- مقيمة بمحافظة الشرقية) ، بتضررها من (قائد سيارة "ميكروباص") لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما السيارة صحبته.

 

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين، إن الفتاة أكدت أنه تحرش السائق بها دعاها لفتح باب السيارة حال تهدئتها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ولاذ قائد السيارة بالفرار.

 

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم) وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .

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