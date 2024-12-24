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كهربا إلى ناد خليجي.. تفاصيل

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الثلاثاء، 24-12-2024 11:09 ص

 

 

أصبح رحيل نجم القلعة الحمراء، محمود عبد المنعم «كهربا»، قريبًا جدًا؛ بعد حدوث عدد من الأزمات له خلال الفترة الأخيرة، ودخوله في ضغوط كبيرة مع النادي الأهلي.

 

وأوضح مصدر مطلع، أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، يفكر في الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2025.

 

وقال المصدر، إن محمود كهربا أبلغ وكيل أعماله، بأن يبحث له عن عرض في أحد أندية الخليج؛ للخروج من النادي الأهلي معارًا خلال فترة الانتقالات القادمة، وفق صدى البلد.

 

وأكد المصدر، أن هذا الإجراء سيكون الأنسب للاعب في هذه المرحلة؛ حتى يستعيد نشاطه وتألّقه مرة أخرى، ثم العودة من جديد للقلعة الحمراء.

 

ويعاني نجم القلعة الحمراء كهربا، منذ فترة من ضغوط بعد عدم مشاركته اساسيا فى صفوف النادى الأهلي، حيث خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل 2 وصنع 1 في 348 دقيقة بقميص الأحمر.

 

وكان قد لعب كهربا 141 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات، و وتوج بـ 14 لقبا مع الأهلي في جميع المسابقات، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2022- 2023، والدوري الإفريقي الموسم الماضي.

 

والجدير بالذكر ان محمود عبد المنعم كهربا، قد خرج معارا في يناير 2022 لصفوف هاتاي سبور التركي من الأهلي ولمدة 6 أشهر، ليعودة مرة اخري بعدها لصفوف النادي الأهلي .

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