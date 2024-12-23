قرار عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف 25 فتاة أثناء مقابلة عمل

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية حول واقعة إدعاة سيدة بخطف 25 سيدة بغرض زيادة عدد المتابعين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم بإختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مالكة مكتب للدعاية والإعلان – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية).

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.