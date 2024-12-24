الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
توقيت مصر 23:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تخطيه 51 جنيهاً.. مصرفيون يتوقعون أن يصل الدولار لهذا السعر

مفاجأة.. سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

الإعلام العبري يحذر من سلاح خطير في طريقه للجيش المصري

كهربا كتب نهايته في الأهلي.. فيديو مشاجرة للاعب داخل ملهى ليلي يثير ضجة

شاهد.. تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة بعد تصريحاته عن حسن نصرالله

قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

عروس التجمع الخامس تطلب الخلع وتروي تفاصيل غريبة: بارد

اعتذار جماعي.. مشاورات بين لاعبي الأهلي لمصالحة الجمهور

كهربا إلى ناد خليجي.. تفاصيل

شاهد لحظة تسليم قائد حرس بشار الأسد سلاحه لللإدارة الجديدة.. ماذا قال؟

كهربا إلى نادي خليجي.. تفاصيل

6de67067-077c-4e0d-84ca-ddc7c45b1a05-780x470
ا
الثلاثاء، 24-12-2024 11:09 ص

 

 

أصبح رحيل نجم القلعة الحمراء، محمود عبد المنعم «كهربا»، قريبًا جدًا؛ بعد حدوث عدد من الأزمات له خلال الفترة الأخيرة، ودخوله في ضغوط كبيرة مع النادي الأهلي.

 

وأوضح مصدر مطلع، أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، يفكر في الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2025.

 

وقال المصدر، إن محمود كهربا أبلغ وكيل أعماله، بأن يبحث له عن عرض في أحد أندية الخليج؛ للخروج من النادي الأهلي معارًا خلال فترة الانتقالات القادمة، وفق صدى البلد.

 

وأكد المصدر، أن هذا الإجراء سيكون الأنسب للاعب في هذه المرحلة؛ حتى يستعيد نشاطه وتألّقه مرة أخرى، ثم العودة من جديد للقلعة الحمراء.

 

ويعاني نجم القلعة الحمراء كهربا، منذ فترة من ضغوط بعد عدم مشاركته اساسيا فى صفوف النادى الأهلي، حيث خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل 2 وصنع 1 في 348 دقيقة بقميص الأحمر.

 

وكان قد لعب كهربا 141 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات، و وتوج بـ 14 لقبا مع الأهلي في جميع المسابقات، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2022- 2023، والدوري الإفريقي الموسم الماضي.

 

والجدير بالذكر ان محمود عبد المنعم كهربا، قد خرج معارا في يناير 2022 لصفوف هاتاي سبور التركي من الأهلي ولمدة 6 أشهر، ليعودة مرة اخري بعدها لصفوف النادي الأهلي .

إقرأ ايضا

63592-أحمد-الشرع

مفاجأة.. سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

راغب

شاهد.. تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة بعد تصريحاته عن حسن نصرالله

ثق

شاهد لحظة تسليم قائد حرس بشار الأسد سلاحه لللإدارة الجديدة.. ماذا قال؟