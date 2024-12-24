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عروس التجمع الخامس تطلب الخلع وتروي تفاصيل غريبة: بارد

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الثلاثاء، 24-12-2024 12:00 م

 

تقدّمت "هدير.ع"، 35 سنة، برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ، مشيرة إلى أن حياتها الزوجية مع زوجها أصبحت أشبه بالكابوس والسبب"سابني جعانة ونام.. مبيحبنيش".

 

بدأت حديثها بدموع تحكي أوجاعاً دفينة وقالت: "كنت فاكرة إن الجواز مودة ورحمة، لكن اكتشفت إن حياتي معاه مليانة تجاهل وبرود، هو مش بيهتم بيا، ولا حتى بأبسط احتياجاتي كإنسانة".

تكمل الزوجة حديثها: "ليلة كاملة كنت جعانة، وقولتله إني محتاجة آكل، لكنه بكل بساطة قاللي ما عنديش فلوس دلوقتي وراح نام من غير ما يهتم كنت قاعدة لوحدي، والدموع مش بتفارق عيني، حسيت إن مفيش حد في الدنيا دي بيحبني أو يهتم بيا".

 

تابعت"هدير"؛ بأنه هو طول الوقت شايف نفسه الأول، وأنا مش موجودة، مبيحاولش يفهمني، ولا حتى يشاركني في أبسط تفاصيل حياتنا، كل واحد فينا عايش لوحده رغم اننا تحت سقف واحد".

 

وأكملت: "كنت دايماً بحاول اصبر وأعدي، لكن لما لقيته مش بيهتم حتى وأنا محتاجة أقل حاجة زي الأكل، عرفت إن الجواز ده انتهى الحب مش كلمة، الحب أفعال، وهو أثبت إنه مش بيحبني وبارد حتى في مشاعره".

 

تختتم الزوجة: طالبته بالطلاق لكنه رفض ولم يحاول التغيير،فنقلت إقامتي لمنزل أهلي وبعد فترة تفكير دامت شهور، رفعت دعوى خلع حملت رقم 206 لسنة 2024 ، ولا زالت منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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