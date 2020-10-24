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عمرو دياب يصدم جمهوره بلوك غريب

عمرو دياب
عمرو دياب بلوك جديد
 
السبت، 24-10-2020 03:20 م المصريون
صدم المطرب عمرو دياب الشهير بالهضبه جمهوره امس اثناء احياؤه لحفل زفاف بالامس في احد الفنادق الشهيرة.
وظهر عمرو دياب بشعر اصفر فاتح للغاية وهو لوك غريب لم يقم به من قبل.
وتزامن نيولوك الفنان عمرو دياب مع صدور أغنيته الجديدة "أهي أهي" وهي دويتو مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلي.
يشار الي أن "أهي أهي" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.
وتعد "اهي اهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية انجيلا دميتري في دويتو " بحبك أكترك و" حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999.
 

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