عريس يرفع دعوى لتطليق زوجته: طلعت مش نظيفة

تقدم "جلال.ع"، 30 سنة، سائق، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته: "مش نظيفة، مش بتطبخ، مش شايلة هم المسئولية، وحشتني عيشة أمي".

وقال "جلال" في دعواه: "زوجتي مش نظيفة، وغسلها مش نضيف، وحشتني عيشة أمي، كنت ملك في بيتها. حاولت إقناعها بالتعلم من كبار السن حتى تستمر حياتنا الزوجية، تتوعد ولم تنفذ".

وأضاف الزوج: "لم يكن يتوقع أن يواجه مثل هذه المشاكل بعد الزواج، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن الحياة الزوجية ستكون مختلفة عن الواقع، وكل ذلك خلال الشهر الأول من الزواج".

ويشكو "جلال" زوجته لمنزل أهلها: "أن الأمور بدأت تسوء منذ الأيام الأولى للزواج، وأنه كان يفضل العودة إلى العيش مع والدته حيث كان يشعر بالراحة". وأوضح أنه حاول مرارًا التحدث مع زوجته لتحسين الأوضاع، لكن لم يتمكن من إيجاد حل.

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفع دعوى تطليق للضرر من زوجته، وحملت رقم 952 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.