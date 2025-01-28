الثلاثاء 28 يناير 2025
توقيت مصر 15:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

الإعلام العبري يكشف عن سلاح مصري خطير "يتفوق" على نظيره الإسرائيلي

"داليا مصطفى مع عمرو الليثي" تتصدر الترند بعد سؤال طلاقها من شريف سلامة

عريس يرفع دعوى لتطليق زوجته: طلعت مش نظيفة

ترامب: تحدثت مع السيسي بشأن نقل الفلسطينيين من غزة.. والقاهرة الإخبارية: لم يحدث

سر الـ 2 مليون جنيه.. حبس هدير عاطف 5 سنوات وزوجها 7 سنوات

أول تعليق من تريزيجيه على عودته للأهلي

مكالمة من شهرين.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف سر خلعها الحجاب(فيديو)

سبب تراجع ترامب عن الاتصال بالرئيس السيسي

والد آلاء عبدالعزيز: "حرام عليكم بنتي مريضة وفي المستشفى"

عريس يرفع دعوى لتطليق زوجته: طلعت مش نظيفة

1606074691714224225
ا
الثلاثاء، 28-01-2025 01:04 م

 

تقدم "جلال.ع"، 30 سنة، سائق، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته: "مش نظيفة، مش بتطبخ، مش شايلة هم المسئولية، وحشتني عيشة أمي".

وقال "جلال" في دعواه: "زوجتي مش نظيفة، وغسلها مش نضيف، وحشتني عيشة أمي، كنت ملك في بيتها. حاولت إقناعها بالتعلم من كبار السن حتى تستمر حياتنا الزوجية، تتوعد ولم تنفذ".

وأضاف الزوج: "لم يكن يتوقع أن يواجه مثل هذه المشاكل بعد الزواج، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن الحياة الزوجية ستكون مختلفة عن الواقع، وكل ذلك خلال الشهر الأول من الزواج".

ويشكو "جلال" زوجته لمنزل أهلها: "أن الأمور بدأت تسوء منذ الأيام الأولى للزواج، وأنه كان يفضل العودة إلى العيش مع والدته حيث كان يشعر بالراحة". وأوضح أنه حاول مرارًا التحدث مع زوجته لتحسين الأوضاع، لكن لم يتمكن من إيجاد حل.

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفع دعوى تطليق للضرر من زوجته، وحملت رقم 952 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

إقرأ ايضا

464571415_845596904411604_285628203096587582_n

الإعلام العبري يكشف عن سلاح مصري خطير "يتفوق" على نظيره الإسرائيلي

135-110556-sherif-salama-dalia-mostafa_700x400

"داليا مصطفى مع عمرو الليثي" تتصدر الترند بعد سؤال طلاقها من شريف سلامة

67984ee2423604465707ff1d

ترامب: تحدثت مع السيسي بشأن نقل الفلسطينيين من غزة.. والقاهرة الإخبارية: لم يحدث

أخبار متعلقة

6392484991732186014

بعد حب 6 سنوات.. "نيرة" عروس ترفع دعوى خلع: اكتشفت الصدمة "ليلة الدخلة"

medium_2025-01-12-32e1c72ad8

عروس مصر الجديدة تطلب الطلاق بعد 7 أيام زواج وتكشف الصدمة

م

العريس المتزوج من 3 في ليلة واحدة يكشف مفاجأة جديدة.. إليكم الحقيقة

hq720

عريس يطلب فسخ عقد الزواج في الصباحية: مطلعتش عذراء وصدمتني باعترافها