الأحد 21 أبريل 2024
توقيت مصر 19:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لحظة بلحظة.. سعر الدولار الآن في البنوك والسوق الموازية

فيديو.. إسرائيلي حاول إزالة العلم الفلسطيني بركله بالقدم فانظر ماذا حدث له

باسم سمرة يكشف مفاجأة عن شخصية "عيسى الوزان": معلم في بولاق.. وهذا ما حدث بيننا

"متصورش يابن الـ.." أحمد السعدني يشتم الصحفيين في جنازة والده

"انت أهبل ياض".. عمرو دياب ينفعل على معجبين داخل الحمام (فيديو)

وفاة فتاة مراهقة أثناء ليلة حمراء مع خليجيين بالمغرب

طبيب يكشف عن سبب وفاة صلاح السعدني

مصرع إسراء روكا بعد انقلاب سيارتها من كوبري الحرفيين بالقاهرة

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

تعليق مفاجئ من خالد الغندور عن نجم الأهلي أمام مازيمبي

طبيب يكشف عن سبب وفاة صلاح السعدني

IMG-20240421-WA0006
صلاح السعدني
الأحد، 21-04-2024 11:56 ص


كشف أستاذ الأمراض النفسية والعصبية الدكتور أنور الأتربي، عن أعراض المرض الذي أصاب الفنان الراحل صلاح السعدني.
وقال الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، إن الإنتاج الفني لصلاح السعدني كان غزيرا جدا، مما تسبب في إصابته بمرض الزهايمر في آخر عمره.
وأوضح أن"أمراض فقد الذاكرة تكون وراءها إصابات متعددة في الأوعية الدموية المخية، ولكن نتائج العلاج حاليا أصبحت أفضل كثيرا في التقليل من شدة مرض الزهايمر"، مشيرا إلى أن مرض الزهايمر يأتي وعمر الإنسان فوق الـ50 عاما، ولا يوجد أي حماية للمرض، مرض النسيان يأتي مثلما تأتي السحابة بالأمطار.
وتابع: "يحدث تعفن للمخ عند حدوث مرض الزهايمر، وتكون هناك أعراض تسبق المرض تكمن في الإصابات بالأوعية الدموية المخية والجلطة المخية".

إقرأ ايضا

IMG-20240421-WA0009

باسم سمرة يكشف مفاجأة عن شخصية "عيسى الوزان": معلم في بولاق.. وهذا ما حدث بيننا

IMG-20240421-WA0008

"متصورش يابن الـ.." أحمد السعدني يشتم الصحفيين في جنازة والده

IMG-20240421-WA0012

"انت أهبل ياض".. عمرو دياب ينفعل على معجبين داخل الحمام (فيديو)

أخبار متعلقة

IMG-20240421-WA0008

"متصورش يابن الـ.." أحمد السعدني يشتم الصحفيين في جنازة والده