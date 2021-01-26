صدمة.. كويتية تصور العلاقة مع زوجها وتنشرها دون علمه

الثلاثاء، 26-01-2021
09:40 ص
المصريون
في واحدة من أغرب القضايا في الكويت والتي تخالف عادات وتقاليد المجتمع
المحافظ، قامت سيدة باستغلال زوج
ها وتصوير العلاقة الحميمية بينهما ونشرها على
مواقع مخلة دون علمه.
وبعد تمكن أجهزة الأمن في الكويت، من تحديد هوية فيديوهات موقع "عالم
حواء"، كشفت المتهمة، والتي تم اتهامها سابقًا بارتكاب تجاوزات جنسية، عن
تفاصيل صادمة، حيث أقرت نشرها أفلامًا إباحية لها مع زوج
ها دون علمه، وأفلامًا
أخرى لها على الحساب.
وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، قالت المتهمة: إنها ”قامت بتصوير زوج
ها دون
علمه وصورت له أكثر من فيديو ثم قامت وصديقها بنشر تلك الأفلام في الموقع الموجود
على سناب شات لزيادة عدد المتابعين“.
وأمرت محكمة الجنايات، اليوم الإثنين، بحجز صاحبة الموقع، بعد ضبط
ها في
أكتوبر من العام الماضي، بتهمة ارتكاب تجاوزات جنسية والتحريض عليها.
وأثارت القضية صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن
دهشتهم من جرأة هذه الزوج
ة ومطالبين بتوقيع أشد عقوبة عليها.