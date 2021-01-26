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صدمة.. كويتية تصور العلاقة مع زوجها وتنشرها دون علمه

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صدمة.. كويتية تصور العلاقة مع زوجها وتنشرها دون علمه

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ارشيفية
 
الثلاثاء، 26-01-2021 09:40 ص المصريون

في واحدة من أغرب القضايا في الكويت والتي تخالف عادات وتقاليد المجتمع المحافظ، قامت سيدة باستغلال زوجها وتصوير العلاقة الحميمية بينهما ونشرها على مواقع مخلة دون علمه.
وبعد تمكن أجهزة الأمن في الكويت، من تحديد هوية فيديوهات موقع "عالم حواء"، كشفت المتهمة، والتي تم اتهامها سابقًا بارتكاب تجاوزات جنسية، عن تفاصيل صادمة، حيث أقرت نشرها أفلامًا إباحية لها مع زوجها دون علمه، وأفلامًا أخرى لها على الحساب.
وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، قالت المتهمة: إنها ”قامت بتصوير زوجها دون علمه وصورت له أكثر من فيديو ثم قامت وصديقها بنشر تلك الأفلام في الموقع الموجود على سناب شات لزيادة عدد المتابعين“.
وأمرت محكمة الجنايات، اليوم الإثنين، بحجز صاحبة الموقع، بعد ضبطها في أكتوبر من العام الماضي، بتهمة ارتكاب تجاوزات جنسية والتحريض عليها.
وأثارت القضية صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن دهشتهم من جرأة هذه الزوجة ومطالبين بتوقيع أشد عقوبة عليها.
 

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