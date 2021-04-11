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شاهد.. البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال «رامز عقله طار»

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الأحد، 11-04-2021 08:06 م المصريون

نشرت قناة “أم بي سي مصر”، مساء اليوم الأحد، البرومو الأول لبرنامجرامز عقله طار” الذي ترعاه هيئة الترفيه وظهر فيه رئيسها تركي آل الشيخ.
وقال “رامز” في البرومو الرسمي: “الرعب أنواع.. وأنا بفضل أقوى نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما باختار أعلى مستوى.. ومبعرفش أكون غير في التوب ليفل”.
وظهر في البرومو أبرز الضيوف الذين دوى صراخهم بسبب المقلب، ومنهم رمضان صبحي ودينا الشربيني وأحمد سعد وسمية الخشاب وويزو وإسلام إبراهيم ومحمد هنيدي وأحمد مالك ورحاب الجمل ومحمود جنش وحمو بيكا ومحمد عبدالرحمن.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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